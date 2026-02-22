大規模火災に見舞われた大分市佐賀関で、被災した地区の住民が集まる交流会が先月に続き、22日開かれました。 この交流会は佐賀関で発生した大規模火災により、市営住宅など仮住まいで暮らす住民たちのつながりを維持してもらおうと、大分市が先月に続き開催しました。 会場には95世帯130人が集まり、口演家として活動する矢野大和さんによるステージで笑いに包まれました。 市によりますと、このあと住民たちは近況を報