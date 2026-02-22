OBSの女性アナウンサーによる絵本の朗読イベント、「おはなしワールド」が22日、大分市で開催されました。 OBSおはなしワールドは、1990年の竹田大水害で被害にあった子どもたちに本を贈ったことをきっかけに、県トヨタ販売店の協賛で毎年開かれています。 今年はOBSの女性アナウンサー5人が「おじいちゃんのふね」や「だじゃれべんとう」など絵本7作品を朗読しました。 また、シンガーソングラ