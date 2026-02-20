東京・赤坂の交差点に内閣府の公用車が突っ込み7人が死傷した事故で、運転手の男性が「事故前後の記憶がない」と話していることがわかりました。この事故は先月、港区赤坂の交差点で内閣府の公用車が赤信号を無視してタクシーなどに衝突し、タクシーの乗客、明石昇さんが死亡したほか、6人がケガをしたものです。公用車を運転していた男性は、ケガをして現在も入院中ですが、その後の警視庁への取材で、「事故前後の記憶がない」と