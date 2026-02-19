欧州チャンピオンズリーグは決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第1戦が18日に各地で行われた。ボデグリムト（ノルウェー）が昨季準優勝のインテル・ミラノ（イタリア）を3―1で破る番狂わせを演じた。クラブ初の本戦出場権を得た今季、1次リーグでは開幕から3分け3敗と6戦を終えた時点で未勝利だったが、残り2試合で大奮起。1月20日にマンチェスターCを3―1で破ると、同28日にはAマドリードを2―1で制し、プレーオフ進