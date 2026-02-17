次世代を担う人材の育成を目的に2月17日、県内企業と高校による情報交換会が行われました。この情報交換会は、少子高齢化などにより若年労働者が減る中県内企業と高校が情報交換を行うことで、次世代の人材育成に繋げようと、県教育委員会などが開きました。はじめに県から、県内の高校卒業生の約2割にあたる800人が県内に就職することや、四国は若者の県外流出が多いことなどが報告されました。このあと参加者は、グループ