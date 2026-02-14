贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介するコーナー。スイーツが大好きなESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べて「これはおいしい！」と感じたお菓子をピックアップ。今回紹介するのは、バレンタインや自分へのごほうびに選びたい「チョコレート」5つ。ぜひチェックしてみてくださいね。※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許