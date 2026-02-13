実家の片づけで、遠くに住んでいるからこそ工夫したこと、やってよかったことを紹介します。教えてくれたのは、カナダ在住でもたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さん（60代）。筆子さんはカナダに住んで30年。日本の実家には5年に1度ぐらいしか帰っていないそう。それでも、帰省のたびに少しずつ片づけを続け、ものを減らすことができました。その理由をお聞きします。1：「帰省＝片づけ」を習慣にする実家の片づけで難