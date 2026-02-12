サンワサプライ株式会社は、iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベルト「PDA-ST01」を発売した。耐久性の高い金属金具を採用し、長さ調整も可能だ。キーボードケース以外にも様々なバッグに取り付けできる。■サンワサプライ製iPadケース付きキーボード（SKB-IP8BK）にぴったり。持ち運びに便利iPad 第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB-IP8BK）に最適なショルダーベ