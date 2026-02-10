毎日カフェイン入りのコーヒーや紅茶を飲むことは長期的な認知機能の向上につながることが新たな研究で示された/miniseries/E+/Getty Images（CNN）毎日カフェイン入りのコーヒーや紅茶を飲むことは、長期的な認知機能の向上につながる。学術誌JAMAに9日に掲載された研究で明らかになった。研究によると、1日に2〜3杯のコーヒーまたは1〜2杯の紅茶を飲む人に最も大きな効果が見られた。ハーバード大学T・H・チャン公衆衛生大学院栄