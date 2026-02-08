フランスとの1次リーグ初戦ミラノ・コルティナ五輪の女子アイスホッケーで、日本代表「スマイルジャパン」は1次リーグB組で通算1勝1敗。6日の初戦ではフランス選手のプレーが物議を醸したが、元日本代表GKが自身のXで解説している。6日のフランス戦。最終盤に猛攻を浴び、残り20秒でGK増原海夕が、スティックを落としてしまう。フランスの選手がこれを遠くに弾き飛ばし、手元に何もない間にロングシュートを決められた。副将