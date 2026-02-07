年齢を重ねるにつれ気になってくるのが、顔のシワやたるみ。ESSE読者へのアンケートでは、顔のシワが気になるという人が7割、たるみが気になるという人は8割という結果に。女性の悩みを解決する美のスペシャリストである、エイジングデザイナー・村木宏衣さんに、1日10秒やるだけでも効果が期待できる、顔のシワとたるみ解消のメソッドを教えてもらいました。姿勢の悪化や筋肉の緊張がシワ・たるみにつながる！「顔のシワやたるみ