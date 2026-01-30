三重県松阪市教育委員会は２９日、市立天白小学校で２８日に提供された給食のチキンソテーに、長さ約１・５センチの糸状の金属片が混入していたと発表した。児童が見つけて担任に申し出た。北部学校給食センターが調理した給食で金属片の混入が確認されたのは今月２度目。今後は金属探知機を使って点検する。８小学校と２中学校に約２７５０食が提供されたが児童らにけがはなかった。