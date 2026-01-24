ドジャース・山本由伸投手が２４日、都内で行われたトークイベントに出演。２年目を終えたメジャーでの生活を明かした。質問コーナーでロサンゼルスで好きな食べ物を問われると「ロスは意外と食べ物が充実してて。アメリカなんですけど、日本食もたくさんあるし。好きなお寿司屋さんも二つか三つあって、日本にあっても絶対に行きたくなるようなお寿司屋さん」と明かした。またドジャースタジアムでの金曜日は「寿司フライデ