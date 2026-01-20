今注目したい富山のおしゃれスポット 富山県射水市のシンボルとして親しまれている新湊大橋。帆船・海王丸を望む海王丸パーク内に、2025年10月オープンしたレストラン＆カフェ『BLUE．』があります。 帆船・海王丸 海風が心地よいロケーションに建つこちらは、白を基調とした地中海風のインテリアが印象的。天井が高く、自然光が差し込む開放的な空間で、海辺らしいゆったりとした時間が流れます。 カフェ