¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾åÀ¾¾®É´¹ç¡Ê42¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ê50¡Ë¤¬É½ÌÀ¤·¤¿¡¢¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÁèÅÀ¤È¤·¤¿Âçºå¥À¥Ö¥ëÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼»á¡¢ÉûÂåÉ½¤Î²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤Ï15Æü¡¢2·î¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë½°±¡Áª¤ÈÆ±Æü¤Ç¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÄ©¤à°Õ¸þ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Ï¡¢½êÂ°ÃÏÊýµÄ°÷¤é¤ò½¸¤á¤¿Âçºå»Ô¤Ç¤Î¶ÛµÞ²ñµÄ¤Ç¡ÖÂçºå¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤µ¤»