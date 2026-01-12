1月16日（金）より放送開始となる『葬送のフリーレン』第2期。1月11日（日）に開催された「TV アニメ『葬送のフリーレン』第2期完成披露上映イベント」にて、新たに制作されたPVが公開され、第2期のオープニングテーマがMrs. GREEN APPLE の書き下ろし新曲『lulu.』であることが発表された。＞＞＞Mrs. GREEN APPLEや新キャラクター＆キャストをチェック！（写真5点）『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）と