バドミントン男子シングルスの元世界王者の桃田賢斗選手が2026年1月9日にXで、結婚したことを報告した。「覚悟と責任を持って自分らしく頑張っていきます」桃田選手は「いつも応援してくださっている皆様へ」と切り出し、「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と報告した。ポストには、結婚指輪をつけた桃田選手の手と、大きなダイヤがついた婚約指輪と結婚指輪を重ねてつけた妻のものと思われ