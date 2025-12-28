¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤Î¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡ØKADOMATSU¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤ªÀµ·î¤Î¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢Ç¯»Ï¤Î¤´°§»¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤³¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Ìç¾¾¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Çºî¤é¤ì¤¿ÃÝ¤Î´ï¤Ë¡¢¹á¤êË­¤«¤ÊËõÃã¥¯¥êー¥à¤È²Ì¼Â¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Èþ¤·¤¤°ìÉÊ¡£12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ1³¬¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ª³Ú¤·