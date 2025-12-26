JR東海は、新型特急車両385系の量産先行車のデザインとシンボルマークを決定した。特急「しなの」に使用している383系の置き換えを見据えたもの。量産先行車として8両1編成を2026年春頃に導入する。デザインコンセプトは信濃・木曽・美濃地区の「豊かな自然と文化の調和」。エクステリアデザインは「アルプスを翔ける爽風」をテーマに、アルプスのやまなみを颯爽と駆け抜けていく風をイメージした。先頭車両は前面展望とし、四季の