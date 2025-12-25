海洋コンサルティング企業の「UMITO Partners」はいま、再生型ブルーエコノミーへの移行を支えるテクノロジー企業に投資するインパクトファンドを組成し、海洋分野にシステムチェンジを起こそうとしている。【リジェネラティブ・カンパニー・アワード2025選出】