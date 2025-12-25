©︎ 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』をIMAX３Dで体感せよ！2025年12月19日（金）公開全世界歴代興行収入ランキングで第1位人類が生み出した全映画の頂点に立つ『アバター』（09）。そしてジェームズ・キャメロン監督のもう一つの代表作である『タイタニック』（97）を超え、同ランキングで第3位にランクインする偉業を成し遂げた『アバター：ウェイ・オブ