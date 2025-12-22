ヤクルトの林田哲哉球団社長が２２日、球団事務所で報道陣の取材に応じ、ホワイトソックスとの２年契約が発表された村上宗隆内野手についてコメントした。林田球団社長は「大変うれしいことだなと思いますよ。村上くんもそうだろうけど、ホッとしたっていうのが。球団としても決まってよかったっていう気持ちがまず第一に来ます」と安堵（あんど）の表情。「結果はそんなに急ぐ必要はないと思うんですけど、神宮でいるような堂