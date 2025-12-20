1977年にパリで誕生した高級ショコラメゾン、ラ・メゾン・デュ・ショコラから、新しい年を祝う「Bonne Année2026セレクション」が登場します。新春にふさわしい華やかさと幸福感をテーマに、フランス菓子の伝統やメゾンならではの感性を詰め込んだ限定アイテムがラインアップ。大切な人と過ごすひとときや、自分へのご褒美にもぴったりな新年限定スイーツは、2026年の幕開けを特別な時間へと導いてくれます♪ 新