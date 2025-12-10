【モデルプレス＝2025/12/10】話題のコミックス『マトリと狂犬 −路地裏の男達−』（秋田書店「ヤングチャンピオン」連載／原作：田島隆氏、漫画：マサシ氏）の実写ドラマ化が決定。なにわ男子の西畑大吾が連続ドラマ単独初主演を務め、MBS／TBSドラマイズム枠にて1月20日から放送スタート（MBS：毎週火曜深夜0：59〜／TBS：毎週火曜深夜1：28〜）することが発表された。【写真】向井理、道端でのハグに悶絶の声◆話題のコミックス