ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 全日空、国内線95便の欠航を発表 約1万3200人に影響する可能性 ANA(全日空) 時事ニュース 飛行機の事故・トラブル 日テレNEWS NNN 全日空、国内線95便の欠航を発表 約1万3200人に影響する可能性 2025年11月29日 12時5分 ざっくり言うと エアバス社の航空機A320などにシステムの不具合が見つかった 全日空は29日、国内線95便の欠航を決め、およそ1万3200人に影響すると発表 羽田空港では、変更やキャンセルを求める人などが列を作った