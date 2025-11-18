【モデルプレス＝2025/11/18】マクドナルドは、2024年にグラコロ史上初めてリニューアルして生まれ変わった冬の定番商品「グラコロ」と、新商品の「コク旨ビーフデミグラコロ」の2商品と、「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」を11月26日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？◆マクドナルド、“冬の風物詩”新商品発表「グラコロ」は、エビとマカロニ入