ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 赤坂で40代女性歌手が左脇腹など切り付けられ重傷 犯人は自転車で逃… 国内の事件・事故 歌手・アーティスト 殺人未遂 東京都 時事ニュース 東スポWEB 赤坂で40代女性歌手が左脇腹など切り付けられ重傷 犯人は自転車で逃走か 2025年11月16日 18時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 16日午前、東京・赤坂のビルの地下1階で110番通報があった 40代の女性歌手が男に刃物で左脇腹と右手を切り付けられ重傷 犯人らしき男を目撃した男性は「自転車に飛び乗って走って行った」と話した 記事を読む おすすめ記事 50代の4割､80代では100%が｢白内障｣になる…眼科専門医｢治療スタートに適したベストタイミング｣ 2025年11月12日 17時15分 『仮面ライダーゼッツ』第10話「消える」、名画に隠された“国家機密”を奪還せよ 2025年11月15日 12時0分 福岡・小郡市のNPO、障害者支え続け40年 11月16日に記念行事 2025年11月15日 6時0分 さんまも驚がく キャバ嬢の整形事情 １千万円級がゴロゴロ 感染症で「とんでもないことに…」手術費用がさらなる高騰も 2025年11月16日 15時48分 サザンオールスターズ、Queen、ビートルズ、YOASOBI、スキマスイッチ、大江千里…「アップテンポ・ピアノソング」TOP10を発表 2025年11月13日 20時0分