犯人らしき人物を目撃し、取材に応じた男性東スポWEB

赤坂で40代女性歌手が左脇腹など切り付けられ重傷 犯人は自転車で逃走か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 16日午前、東京・赤坂のビルの地下1階で110番通報があった
  • 40代の女性歌手が男に刃物で左脇腹と右手を切り付けられ重傷
  • 犯人らしき男を目撃した男性は「自転車に飛び乗って走って行った」と話した
