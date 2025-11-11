¿Íµ¤Ì¡²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ä¤¤¤Ë¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¡ª¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¥­¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡ãºäËÜ²È¡ä¤Î¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2020Ç¯11·î¤è¤ê½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÃ±¹ÔËÜ¤Ï23´¬´©¹Ô¡¢ Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ò´Þ¤á1500ËüÉô¤òÆÍÇË¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡£Á´¤Æ¤Î°­ÅÞ¤¬¶²¤ì¤ëÀ¨ÏÓ¤Î»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¤Ï¡¢¤¢¤ë