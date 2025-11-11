¡Ú¼Â¼ÌÈÇ¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡ÛºäËÜ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºÊ¡¦°ªÌò¤Ï¾å¸ÍºÌ¤Ë·èÄê¡ª
¿Íµ¤Ì¡²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ä¤¤¤Ë¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¡ª¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡ãºäËÜ²È¡ä¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
2020Ç¯11·î¤è¤ê½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÃ±¹ÔËÜ¤Ï23´¬´©¹Ô¡¢ Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ò´Þ¤á1500ËüÉô¤òÆÍÇË¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡£
Á´¤Æ¤Î°ÅÞ¤¬¶²¤ì¤ëÀ¨ÏÓ¤Î»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ¯¤¯½÷À¡¦°ª¤Ë¤Ò¤ÈÌÜ¹û¤ì¤ò¤·¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê»¦¤·²°¤ò°úÂà¡£·ëº§¡¢Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¤ò·Ð¤Æ¡¢ ¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÂÎ·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡ÖºäËÜ¾¦Å¹¡×¤ò±Ä ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡¡¹¤È°ÅÞ¤¬Ç÷¤êÍè¤ë¡½¡½¡£
°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤Íè¤ëµÒ¤ÈÀï¤¦¡ÚÆü¾ï¡ßÈóÆü¾ï¡Û¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡ãºäËÜ²È¡ä¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ºäËÜ¤¬»¦¤·²°¤ò°úÂà¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢ºÊ¤ÎºäËÜ°ª¤ò¾å¸ÍºÌ¤¬±é¤¸¤ë¡£
ºäËÜÂÀÏº¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤µ¤ì·ëº§¤·¤¿ºÊ¡¦ºäËÜ°ª¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê13¡¢20¡Ë¡¢¡ØÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê14¡Ë¡¢¡Ø¥·¥ã¥¤¥í¥Ã¥¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¡Ê23¡Ë¡¢¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê23¡¢25¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¾å¸ÍºÌ¡£º£Ç¯ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºCM¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý»äÀ¸³è¤Ç¤Ï3»ù¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤ÇÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾å¸Í¤¬¡¢ºäËÜ¤ÎºÊ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿ÍÌ¼¤Î²Ö¤ÎÊì¿Æ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Î°ª¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê°ª¤ò±é¤¸¤¿¾å¸Í¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÇÀ¿¼Â¤Ê¤ª¼Çµï¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤âºîÉÊ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½é¶¦±é¤ÎÌÜ¹õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¡¢ºäËÜ²È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ºäËÜ°ª¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤ÎÃæ¤Ë¤â ¡É²ÈÄí¤Î²¹¤«¤µ¡É ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºäËÜ¤Ë»¦¤·²°¤ò°úÂà¤µ¤»¡¢¡Ö¿Í¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò²È·±¤È¤¹¤ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Î°ª¡£ºäËÜ¤¬Í£°ìÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ºÇ¶¯¤ÊºÊ¡¦°ª¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¤½¤·¤ÆºäËÜ¤È°ª¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ì¿ÍÌ¼¡¦ºäËÜ²Ö¤ò¡¢µÈËÜ¼ÂÍ³¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ºäËÜ¤È°ª¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ì¿ÍÌ¼¡¦²Ö¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø18¡¿40¡Á¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤éÎø¤âÌ´¤â¡Á¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿TBS¡Ë¤Ç¿¼ÅÄ¶³»Ò±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¾¯´üÌò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢NHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¾¯´üÌò¤Ç½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëµÈËÜ¼ÂÍ³¡£¥Ô¥å¥¢¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈôÌö¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ëµÈËÜ¤¬¡¢Êì¿Æ¤Î°ª¤Ë»÷¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤²Ö¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾å¸Í±é¤¸¤ë°ª¤È¡¢µÈËÜ±é¤¸¤ë²Ö¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¾Ð´é¤Î²Ö¤È°ª¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤ÊºäËÜ²È¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£ºäËÜÂÀÏº¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ë¤·¡¢Ç÷¤êÍè¤ë»ÉµÒ¤«¤é¼é¤ë¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ª¤È²Ö¤Î¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤«¤é¤Ï¡¢ºäËÜ²È¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡¢Â³Êó¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
