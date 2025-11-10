サッカーのイタリア１部パルマは９日、来年６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に出場する日本代表で正ＧＫを務める鈴木彩艶（２３）が、左手の中指と舟状骨を複雑骨折したと発表した。手術を受ける見通しという。鈴木は８日の試合で、後半３７分に相手選手と接触し負傷。フル出場して２―２と引き分けたが、試合後に検査のため病院へ向かっていた。舟状骨は、手首の親指側にある小さな骨で手術した場合は長期離脱の可能性もあり、Ｗ杯に