24P-1【漫画】本編を読む憧れの業界に新卒で入社し、胸躍らせてスタートした社会人生活。しかし彼女を待っていたのは、社内の嫌いな人(嫌田さん)と無理やり付き合わされるという壮絶なパワハラ地獄だった――。自身のリアル体験談を漫画にして発信している尾持トモさん(@o0omotitomo0o)。今回は、彼女の電子書籍『人生崩壊 会社ぐるみのいじめで苦手な人と無理やり付き合わされました』の中から一部を抜粋し、著者コメントと合わせ