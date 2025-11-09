【漫画】本編を読む恋人未満の男女が、家ごはんを通して少しずつ距離を縮めていく――そんな日常を描いたのが『篠原君ちのおうちごはん！ 〜ただ、隣に住んでいる女の同僚と毎晩ご飯を食べる話〜』（眞次ズンタロウ：作画、七野りく：原作/KADOKAWA）。隣同士に住む2人の社会人男女の、ちょっぴり拗れたじれったくもキュンとするラブストーリーだ。同じ文具メーカーに勤める同い年の男女、総務部の篠原雪継（しのはら ゆきつぐ