茨城県警本部＝水戸市茨城県桜川市立義務教育学校で2023年10月、剣道部の指導中に男子生徒を暴行して重傷を負わせたとして、当時顧問だった教諭が逮捕された傷害事件で、教諭が突き飛ばし、倒れた生徒の背中や喉を竹刀でたたくなどしていたことが6日、捜査関係者への取材で分かった。県警は当時の状況を詳しく調べる。事件当時、生徒と教諭で一対一の「かかり稽古」中だった。捜査関係者によると、教諭はこの生徒にのみ数十分