もはや動力源が電気とモーターになるだけが電気自動車（EV）ではない。自動運転の社会実装が始まり、クルマのあり方を再定義するような新提案も、市販を前提に着実に進んでいる。地方の交通課題を解決するための取り組みも加速し始めた。電動化がもたらすパラダイムシフトの現在地と、“その先”の姿を見通すモビリティ特集をお届けする。