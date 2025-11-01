【天秤座】2025年11月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。11月のあなたの運勢は?天秤座（9/23~10/23）【LUCKY DAY】11月12日【KEY TO GOOD LUCK】ジムで運動をする【LUCKY COLOR】ライトグレーやるべきことは「丁寧な日々の積み重ね」運命の鍵を握るのは、あなたの「日常」をどれだけ研ぎ澄ませられるか、ただそれだけです。いつまでも「劇的な変化」を待ち続けるのはもうやめにして。生活リズムを整え、日々のタ