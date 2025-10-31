サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、角度も高さも自由自在。360°回転・折りたたみ対応のアルミ製タブレットスタンド「200-STN092GY」を発売した。■角度も高さも自由に調整できる本製品は、 角度も高さも自由に調整できる2つのヒンジを搭載したアルミ製タブレットスタンド。無段階で調整が可能なので、作業や視聴スタイルに合わせて最適なポジションを設定できる。アーム部分は360°回転し、