秋はスポーツイベントや地域のマラソン大会、学校の運動会などが盛んに行われる季節です。涼しくなり、健康意識の高まりから「ウォーキング」や「ランニング」を習慣にする人も増えてきます。そんなときに役立つのが「フィットネスアプリ」や「歩数計アプリ」ですが、実はこれらの便利なツールが、私たちの生活を“丸裸”にしてしまう危険があるのです。【要注意】今すぐやって！！ これが「スマホに盗聴されているか」確認でき