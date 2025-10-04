スコットは10度救援失敗＆9月防御率6.48ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が3日に公開された「ABEMA」の「おはようロバーツ」に登場し、調子が低迷しているタナー・スコット投手について言及した。23セーブはチーム最多ながらも、救援失敗10度もメジャー最多と不振に陥っている“守護神”に対し、指揮官はポストシーズンで「クローザーを任せません」と明言した。31歳のスコットは、マーリンズ時代の2022年に20セーブで頭角を