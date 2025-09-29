Ｒｉｄｇｅ－ｉは続伸している。同社は前週末２６日の取引終了後、ＳＢＩホールディングス傘下のＳＢＩ証券と次世代の生成ＡＩチャネル開発に向けた協業を始めたと発表しており、将来的な業績への貢献を期待する買いが入っている。 ＳＢＩ証券が持つアクセスログや取引履歴、属性情報などのデータをリッジアイと共同で分析し、得られた知見をもとに、生成ＡＩを活用した新たなチャネルを開発する。ＳＢＩ