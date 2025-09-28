動画「イケメンデザイナーにインタビュー」では、25歳の空間デザイナーとして活躍するデザイナーさんが登場。彼が自身のキャリアやお金事情、仕事に対する思いについて率直に語った。 現在はカフェやオフィス、そして最近ではサウナの空間デザインを多く手掛けているというデザイナーさん。代表作としては、国立の明治公園にできたサウナ「トトパ」の内装を担当したことも明かした。 気になる