3安打2打点で打線牽引…連敗3でストップに貢献した■日本ハム 8ー5 西武（26日・ベルーナドーム）日本ハムは26日、ベルーナドームで行われた西武戦に8-5で勝利し、連敗を3で止めた。ソフトバンクが勝ったため優勝マジックは「1」に減らされたが、この日の胴上げは阻止。3安打2打点と打線を牽引した清宮幸太郎内野手が“本音”を口にした。ソフトバンクは5回まで3点のリードを許していたが、6回に2点、7回に2点を取って逆転勝ち