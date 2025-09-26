日本ハムは延長10回に石川が3失点を喫し敗戦パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は26日、2試合が行われた。ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで行われた日本ハム-ヤクルト戦は、投手陣が好投するも打線が沈黙し日本ハムが0-3で敗れた。先発の柴田獅子投手は6回1安打無失点と快投。試合は延長戦に入り、10回に石川直也投手が3失点を喫した。打線は阪口樂内野手の1安打のみと振るわず、得点できなかった。CAR3219フィールドで行わ