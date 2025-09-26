自己最多＆球団記録に並ぶ54号【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間26日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦で54号本塁打を放った。昨季記録した自己最多記録と球団記録に並ぶ本塁打を見事にキャッチしたのがアリゾナ州フェニックス在住の10歳、ラマー・ジョセフくんだ。ドジャースファンのジョセフくん。大谷の本塁打の“価値”は分かっていた。迷うことなく