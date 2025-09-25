マウンド付近の芝生が剥がれる珍事■楽天 ー ソフトバンク（24日・楽天モバイルパーク）25日に楽天モバイルパークで行われた楽天-ソフトバンク戦でマウンド近くの芝生が剥がれ、試合が一時中断。グラウンド整備が行われた。0-0の6回1死一塁で牧原大成内野手が一塁へ犠打を打った。2死二塁となったところで、先発の瀧中瞭太投手が審判団を呼んだ。マウンドから少しホームベース寄りの芝生を指差し指摘した。瀧中が打球を追っ