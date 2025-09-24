秋の訪れを感じさせるスイーツが「J.S. PANCAKE CAFE」に新登場。静岡県産「天空のほうじ茶®」と熊本・阿蘇産の大粒和栗を贅沢に使用した「天空のほうじ茶®薫る和栗モンブランパンケーキ」は、ふくよかな香りと栗の自然な甘みが絶妙にマッチ♡さらに同時発売の「天空のほうじ茶®ラテ」や、柚子を使った季節限定ドリンクもラインアップ。心も満たす秋限定の味わいを、ぜひ堪能してみてください♪