敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と好投した。2勝目の権利を持って降板したが、救援陣が崩れ、9回2死の“あと1アウト”というところで勝ち星が消滅。チームはそのまま逆転サヨナラ負けを喫した。投手・大谷が