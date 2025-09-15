Mリーグ機構は、今期開幕戦となる「大和証券Mリーグ2025-26」、9月15日の第1試合に出場する4選手を発表した。新規参戦チーム・EARTH JETSもいきなり登場、BEAST Xからも新加入選手が初戦を務めるなど、華やかな開幕戦になった。優勝シャーレを目指し、まずはレギュラーシーズン各120試合の幕開け。どこがスタートダッシュを決めるか。【映像】大和証券Mリーグ2025-26開幕式＆開幕戦（生中継）新規参戦・EARTH JETSからはドラフ