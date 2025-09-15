【現地番記者コラム】昨季は自身の出場機会が激減したものの、チームは５シーズンぶりのプレミアリーグ優勝を遂げた。日本代表で主将を務める遠藤航は、騒がしい移籍の噂をよそに、今季もリバプールに残留し、７年ぶりのチャンピオンズリーグ制覇を狙うチームへの貢献を誓う。世界的なスポーツメディア『ジ・アスレティック』のリバプール番、ジェームス・ピアース記者がその背景を綴る。【仲間やスタッフ、ファンとの繋がりを大