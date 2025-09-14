トレジャープロモートが運営する「株の学校ドットコム」は9月12日、シニア世代の株式投資に関する調査結果を発表した。調査は2025年7月26日〜28日、全国の60代・70代の男女3,370人を対象にインターネットで行われた。○シニア世代の34%が株式投資に取り組んでいる調査では、60代(1,620人)のうち31.9%、70代(1,750人)では36.2%が「株式投資に取り組んでいる」と回答した。シニア世代全体としては34.1%になり、全世代平均の28.8%を大