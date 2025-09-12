都営住宅への入居を希望するにあたって家賃を確認したところ、同じ間取りの部屋でも2万円ほどの差があることに気づき、疑問に思うこともあるかもしれません。 都営住宅は、所得が一定基準より低く住宅に困窮している人のための住宅です。そのため、一般的な賃貸物件に比べて家賃が安いという特徴があります。 本記事では、都営住宅の家賃が決まる基準や家賃に幅が設けられている理由とともに、所得区分ごとの家賃の目安